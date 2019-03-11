На Кіровоградщині 17-річний хлопець вчинив різанину
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. 8 березня у селі Витязівка Бобринецького району 17-річний хлопець вчинив різанину, внаслідок чого одна людина загинула і ще двоє постраждали. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в ГУ Національної поліції в області.
Різанині передував конфлікт. Брат підозрюваного у вбивстві і тяжких тілесних ушкодженнях посварився із місцевими чоловіками через свою дружину. Неповнолітній приїхав на авто на місце події. Із автівки він вихопив ножа. В результаті один чоловік отримав легку травму ноги, другий — 1994 року народження — знаходиться у реанімації в тяжкому стані, а чоловік 1988 року народження помер годиною пізніше в реанімації місцевої ЦРЛ.
Після вчинення злочину хлопець забрав брата й невістку, і вони поїхали геть.
Подію кваліфікували за ст. 115 ККУ. Обставини пригоди встановлюють слідчі.
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Як повідомляв УНН, у Києві працівника поліції охорони затримали за завдання ножових ударів інспектору патрульної поліції.