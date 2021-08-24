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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 30550 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 61606 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 89895 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 144951 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 127681 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 122887 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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На нескольких улицах Киева образовались пробки

На нескольких улицах Киева образовались пробки

Киев  •  УНН

 • 17387 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. По состоянию на 8:20 вторника, 24 августа, на улицах и проспектах Киева заметны осложнения движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Так, на правом берегу движение частично осложнено по улицам Владимирская, Паторжинского, Малоподвальная, Немецкая, Луговая, Евгения Коновальца, Ивана Федорова, Деловая и Саксаганского.

На левом берегу небольшое затруднение движения есть на улице Ованеса Туманяна, Энтузиастов и Раисы Окипной.

На всех мостах, а именно - Патона, Метро, Дарницком, Северном и Южном, можно было проехать свободно.

Дополним

Сегодня в Украине отмечают День Независимости.

По этому случаю в столице запланирован ряд торжественных событий с международными гостями.

Сегодня с 6:00 до 12:30 в связи с проведением парада войск ко Дню Независимости ограничат движение рядом улиц.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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