В Киеве на День Независимости Украины перекроют улицы: список

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня с 06:00 до 12:30 в связи с проведением парада войск ко Дню Независимости ограничат движение рядом улиц. Об этом говорится в распоряжении КГГА, пишет УНН.

Детали

Так, временное ограничение движения транспортных средств запланировано:

во время движения сводной механизированной колонны к месту проведения парада войск на ул. Крещатик и Майдане Независимости:

колонна № 1 (Гусеничная и колесная техника): парк воинской части А0222 (А1937) - ул. Маршала Рыбалко - ул. Черновола - выезд на ул. Победы встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (встречной полосе) - площадь Победы (встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

колонна № 2 (колесная техника) аэродром "Святошин" - ул. Академика Туполева - по встречной полосе проспекта Победы до путепровода метро "Нивки" - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская и дальше:

  • часть колонны № 1: ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;
  • часть колонны № 2: - ул. Антоновича - ул. И. Федорова (Лыбидская площадь, в зависимости от длины колонны) - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;
  • колонна № 3 (колесная техника): военная часть А0139 (проспект Победы, 55/2) - проспект Победы - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик.

во время движения сводной механизированной основной колонны после прохождения ул. Крещатик и возвращения к местам размещения (станции погрузки военной техники) после парада войск:

первая часть колонны (гусеничная техника и часть колесной техники): пл. Европейская - Владимирский спуск - Боричев спуск (по полосе встречного движения) - ул. Набережно-Крещатицкая (по полосе встречного движения) - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола и дальше:

  • определена гусеничная техника: ул. Набережно-Луговая - ул. Межигорская - ул. Новоконстантиновская - железнодорожная станция разгрузки "Почайна";
  • остальные гусеничной техники и часть колесной техники: ул. Нижний Вал - ул. Глыбочицкая - ул. В. Черновола - ул. Маршала Рыбалко - парк воинской части А0222 (А1937)

вторая часть колонны (часть колесной техники): пл. Европейская - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - ул. Глыбочицкая - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола - проспект Победы и далее:

  • часть колесной техники № 1: путепровод метро "Нивки" (разворот в обратном направлении) - проспект Победы - в / ч А0139;
  • часть колесной техники № 2: ул. Академика Туполева - аэродром "Святошин".

во время движения сводной механизированной колонны запасной военной техники после прохождения ул. Крещатик и возвращения к местам размещения (станции погрузки ВВТ) после парада войск:

первая часть колонны (гусеничная и часть колесной техники): ул. Богдана Хмельницкого - ул. Владимирская - ул. Льва Толстого - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского - площадь Победы - ул. В. Черновола и дальше:

  • определена гусеничная техника: ул. Глыбочицкая - ул. Верхний Вал - ул. Набережно-Луговая - ул. Межигорская - ул. Новоконстантиновская - железнодорожная станция разгрузки "Почайна";
  • остальные гусеничной техники и часть колесной техники: ул. Маршала Рыбалко - парк воинской части А0222 (А1937)

вторая часть колонны (часть колесной техники): ул. Богдана Хмельницкого - ул. Владимирская - ул. Льва Толстого - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского - площадь Победы - проспект Победы и далее:

  • часть колесной техники № 1: путепровод метро "Нивки" (разворот в обратном направлении) - проспект Победы - в / ч А0139;
  • часть колесной техники № 2: ул. Академика Туполева - аэродром "Святошин".

Также 24 августа возможны временные ограничения движения транспорта на таких улицах:

  • Петровская аллея, Парковая дорога от Петровской аллеи до Аскольдовой могилы;
  • ул. Институтская (от ул. Шелковичной до ул. Ольгинской), ул. Ольгинская до пл. Ивана Франко, пл. Ивана Франко, ул. Станиславского, ул. Архитектора Городецкого (от ул. Ольгинской до ул. Заньковецкой), ул. Заньковецкой (от ул. Архитектора Городецкого до ул. Станиславского), от дома по ул. Михаила Грушевского, 9-А до Парковой дороги;
  • ул. Михаила Грушевского (от перекрестка ул. Садовой до Крепостного пер.), Ул. Липская (от ул. Михаила Грушевского до ул. Институтской)
  • ул. Трехсвятительская, ул. Европейская, ул. Михаила Грушевского (от Европейской площади до Крепостного пер.), Майдан Незалежности (от ул. Крещатик до ул. Костельной), ул. Михайловская, ул. Большая Житомирская до ул. Стрелкового, ул. Касательно, ул. Липская (от ул. Михаила Грушевского до ул. Институтской), Петровская аллея, Парковая дорога, Днепровский спуск от дома по ул. Михаила Грушевского, 9-А до Парковой дороги.

Кроме того, 24 августа с 06:00 до 12:30 запланированы ограничения движения транспортных средств по ул. Льва Толстого (на участке от ул. Терещенковской до площади Льва Толстого) и на ул. Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска до ул. Игоревской).

А также с 6:00 24 августа ко окончания мероприятий на участках от ул. Малой Житомирской к Софийской площади, ул. Софиевской (кроме общественного транспорта), ул. Лютеранской (от ул. Заньковецкой до ул. Шелковичной), ул. Шелковичной (от ул. Лютеранской до ул. Институтской), ул. Физкультуры.

Напомним, что приостановят функционирования парковок в день проведения парада войск с прохождением в пешем порядке на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных Сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на б-ре Леси Украинский (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

24 августа с 08:00 до окончания мероприятий временно закроют на вход и выход со станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на Аллею Героев Небесной Сотни до завершения торжественных мероприятий в центре города. Однако в ночь с 24 на 25 августа будет продлена работа пассажирского транспорта общего пользования на 2:00.

Напомним

24 августа с 8:00 до окончания мероприятий закроют вход и выход станции метро "Крещатик", расположенных на аллее Героев Небесной Сотни. Также в ночь с 24 на 25 августа в столице на 2:00 продолжат работу пассажирского транспорта.

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