На кількох вулицях Києва утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Станом на 8:20 вівторка, 24 серпня, на вулицях і проспектах Києва помітні ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Так, на правому березі рух частково ускладнено вулицями Володимирська, Паторжинського, Малопідвальна, Німецька, Лугова, Євгена Коновальця, Івана Федорова, Ділова та Саксаганського.
На лівому березі невелике ускладнення руху є на вулиці Ованеса Туманяна, Ентузіастів і Раїси Окіпної.
На всіх мостах, а саме - Патона, Метро, Дарницькому, Північному і Південному, можна було проїхати вільно.
Доповнення
Сьогодні в Україні відзначають День Незалежності.
З цієї нагоди в столиці заплановано низку урочистих подій з міжнародними гостями.
Сьогодні з 6:00 до 12:30 в зв'язку з проведенням параду військ до Дня Незалежності обмежать рух низкою вулиць.