На нескольких проспектах и улицах Киева утром образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. По состоянию на 8:15 четверга, 13 мая, на нескольких проспектах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
На правом берегу Киева "стоят" проспект Степана Бандеры и Большая Окружная дорога. Небольшие пробки есть на проспекте Победы и улицах Семена Скляренко, Соборной, Кирилловской и Елены Телиги. Также пробки есть на Брест-Литовском и Набережном шоссе.
На левом берегу движение затруднено в сторону правого берега проспектами Романа Шухевича и Николая Бажана. Также небольшие пробки есть на Дарницком шоссе.
Также осложнения движения заметны на Бориспольском шоссе, улице Центральной и проспекте Освободителей.
Движение на мостах - Северном, Южном, Патона, Метро и Дарницком - усложнено в направлении правого берега.
Добавим
По прогнозам синоптиков, неделя в Украине будет дождливой. Так, в четверг, 13 мая, дожди в западных, северных, днем и в большинстве центральных областей. На остальной территории без существенных осадков.