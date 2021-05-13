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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
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На кількох проспектах і вулицях Києва зранку утворилися пробки

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Станом на 8:15 четверга, 13 травня, на декількох проспектах і вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

На кількох проспектах і вулицях Києва зранку утворилися пробки

Деталі

На правому березі Києва "стоять" проспект Степана Бандери і Велика Окружна дорога. Невеликі затори є на проспекті Перемоги і вулицях Семена Скляренка, Соборній, Кирилівській та Олени Теліги. Також затори є на Брест-Литовському і Набережному шосе.

На лівому березі рух ускладнений у бік правого берега проспектами Романа Шухевича і Миколи Бажана. Також невеликі затори є на Дарницькому шосе.

Також ускладнення руху помітні на Бориспільському шосе, вулиці Центральній і проспекті Визволителів.

Рух на мостах - Північному, Південному, Патона, Метро і Дарницькому - ускладнений у напрямку правого берега.

Додамо

За прогнозами синоптиків, тиждень в Україні буде дощовим. Так, у четвер, 13 травня, дощі в західних, північних, вдень і в більшості центральних областей. На решті території без істотних опадів. 

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