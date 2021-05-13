На кількох проспектах і вулицях Києва зранку утворилися пробки

Деталі

На правому березі Києва "стоять" проспект Степана Бандери і Велика Окружна дорога. Невеликі затори є на проспекті Перемоги і вулицях Семена Скляренка, Соборній, Кирилівській та Олени Теліги. Також затори є на Брест-Литовському і Набережному шосе.

На лівому березі рух ускладнений у бік правого берега проспектами Романа Шухевича і Миколи Бажана. Також невеликі затори є на Дарницькому шосе.

Також ускладнення руху помітні на Бориспільському шосе, вулиці Центральній і проспекті Визволителів.

Рух на мостах - Північному, Південному, Патона, Метро і Дарницькому - ускладнений у напрямку правого берега.

Додамо

За прогнозами синоптиків, тиждень в Україні буде дощовим. Так, у четвер, 13 травня, дощі в західних, північних, вдень і в більшості центральних областей. На решті території без істотних опадів.