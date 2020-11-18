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В Киевской области с начала года привито против бешенства более 150 тыс. животных

В Киевской области с начала года привито против бешенства более 150 тыс. животных

Киев  •  УНН

 • 18763 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Киевской области в течение этого года привито против бешенства более 150 тыс. животных, в частности собак, кошек и свиней. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киевской области.

"В течение 2020 года в Киевской области привито против бешенства 158394 животных, в том числе: собак - 88617 гол., котов - 68577 гол., крупного рогатого скота - 1043 гол., мелкого рогатого скота - 69 гол., свиней - 44 гол., лошадей - 27, енотовидных собак - 14 гол., других диких - 3 гол.", - говорится в ответе на запрос.

Также сообщается, что всего вакцинировано животных в Белоцерковском районе - 14883, Киево-Святошинском районе - 13 283 и Вышгородском районе - 9761.

"В то же время, согласно информации Броварского районного управления Главного управления, по состоянию на 16 ноября 2020 в городе Бровары привито против бешенства 3288 животных, в том числе 1929 гол. собак и 1359 гол. котов", - отмечается в ответе на запрос.

Кроме того, в 2020 году в Киевской области проведено осенью компанию пероральной иммунизации (вакцинации) диких плотоядных животных против бешенства путем распространения с помощью вертолетов АН-2, съедобных приманок с вакциной над лесными и сельскохозяйственными угодьями области, исключая территорий населенных пунктов, автодорог, водоемов. Так, распространено 541 913 прелестей на территорию площадью 21676,5 км. кв.

Напомним, в Броварах 6 ноября 2020 года был зарегистрирован случай бешенства у домашнего кота, который покусал 1 человека.

Как сообщалось, в Новомиргородском районе Кировоградской зафиксировали случай бешенства.

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