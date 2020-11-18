На Київщині з початку року щеплено проти сказу понад 150 тис. тварин

“Протягом 2020 року в Київській області щеплено проти сказу 158 394 тварин, в тому числі: собак — 88 617 гол., котів — 68 577 гол., великої рогатої худоби — 1043 гол., дрібної рогатої худоби — 69 гол., свиней — 44 гол., коней — 27, єнотовидних собак — 14 гол., інших диких — 3 гол”, — йдеться у відповіді на запит.

Також повідомляється, що найбільше вакциновано тварин в Білоцерківському районі — 14 883, Києво-Святошинському районі — 13 283 та Вишгородському районі — 9 761.

“У той же час, відповідно до інформації Броварського районного управління Головного управління, станом на 16 листопада 2020 року в місті Бровари щеплено проти сказу 3288 тварин, в тому числі 1929 гол., собак та 1359 гол., котів”, — зазначається у відповіді на запит.

Окрім того, у 2020 році на Київщині проведено осінню компанію пероральної імунізації (вакцинації) диких м’ясоїдних тварин проти сказу шляхом розповсюдження, за допомогою літаків АН-2, їстівних принад з вакциною над лісовими та сільськогосподарськими угіддями області, за виключенням територій населених пунктів, автошляхів, водойм. Так, розповсюджено 541 913 принад на територію площею 21676,5 км. кв.

Нагадаємо, в Броварах 6 листопада 2020 року було зареєстровано випадок сказу у домашнього кота, який покусав 1 людину.

Як повідомлялося, у Новомиргородському районі на Кіровоградщині зафіксували випадок сказу.