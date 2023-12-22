На Киевщине во время ночной атаки попаданий в объекты критической инфраструктуры нет - ОВА

В Киевской области попаданий в объекты критической инфраструктуры из-за ночной атаки не зафиксировано. Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Отмечается, что враг нанес массированную атаку по области ночью. Воздушная тревога продолжалась почти 2,5 часа. Враг атаковал Киевскую область БпЛА. Активно работали силы ПВО по вражеским целям.

В то же время в одном из районов области, в результате падения обломков повреждены 3 частных дома. В одном из недостроенных домов произошел пожар, который оперативно ликвидировали.

По предварительной информации, пострадавшие отсутствуют.

Людям, чье имущество повреждено, вместе с местными властями будет оказана вся необходимая помощь. Оперативные службы продолжают фиксировать последствия ночной атаки.

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В Киеве два человека пострадали из-за ночной дроновой атаки, одного госпитализировали. Еще одному пострадавшему жителю дома в Соломенском районе медики оказали помощь на месте.