В Киеве "шахед" разрушил квартиру ведущего Фактов ICTV Андрея Ковальского

Во время атаки по Киеву вечером 22 декабря российский дрон разрушил квартиру журналиста Факты.Спорт и ведущего телемарафона "Единые новости" Андрея Ковальского. Об этом Ковальский сообщил на своей странице в соцсетях, передает УНН.

Детали

Сам Андрей и его семья живы, но квартира разрушена.

Его жена Татьяна Хитрик в соцсетях написала "выжили и это главное... квартиры теперь нет".

Ковальский впоследствии уточнил, что пожар потушили, но все остальное было разбито, от окон до телевизора. В своих соцсетях Ковальский поблагодарил за слова поддержки.

Друзья, спасибо всем за поддержку. Все целы - и это хорошо написал он.

Добавим

Падение обломков сбитых "шахедов" зафиксировано в 3 районах Киева - Соломенском, Голосеевском и Дарницком. Ранее опубликовали фото последствий падения обломков в Соломенском районе.

Появились фото последствий попадания обломков в жилой дом в Соломенском районе