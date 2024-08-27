В Киевской области уничтожили остатки вражеских ракет Х-101

В Киевской области саперы уничтожили тандемные боевые части трех крылатых ракет. Об этом со ссылкой на ГСЧС пишет УНН.

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"Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС провели работы на трех локациях в Киевской области. Специалисты изъяли и ликвидировали тандемные боевые части трех крылатых ракет Х-101. Взрывоопасные предметы транспортированы на специальную подрывную площадку, где они были уничтожены", - говорится в сообщении ГСЧС.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном комментарии УНН рассказал о том, что рф во время утреннего удара 26 августа использовала модернизированные ракеты Х-101.

"Установлено использование россиянами модернизированных ракет Х-101 с двумя боевыми частями - кассетной и осколочно-фугасной. Маркировка на этих ракетах свидетельствует об их производстве во II-III кварталах 2024 года" - рассказал Александр Рувин.