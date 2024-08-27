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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киевской области уничтожили остатки вражеских ракет Х-101

В Киевской области уничтожили остатки вражеских ракет Х-101

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 13:39  •  11379 просмотра

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В Киевской области саперы ГСЧС обезвредили тандемные боевые части трех крылатых ракет Х-101.

В Киевской области саперы уничтожили тандемные боевые части трех крылатых ракет. Об этом со ссылкой на ГСЧС пишет УНН.

Детали

"Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС провели работы на трех локациях в Киевской области. Специалисты изъяли и ликвидировали тандемные боевые части трех крылатых ракет Х-101. Взрывоопасные предметы транспортированы на специальную подрывную площадку, где они были уничтожены", - говорится в сообщении ГСЧС.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном комментарии УНН рассказал о том, что рф во время утреннего удара 26 августа использовала модернизированные ракеты Х-101.

"Установлено использование россиянами модернизированных ракет Х-101 с двумя боевыми частями - кассетной и осколочно-фугасной. Маркировка на этих ракетах свидетельствует об их производстве во II-III кварталах 2024 года" - рассказал Александр Рувин.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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