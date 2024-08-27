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На Київщині знищили залишки ворожих ракет Х-101

На Київщині знищили залишки ворожих ракет Х-101

Київ • УНН

 • 19887 перегляди

У Київській області сапери ДСНС знешкодили тандемні бойові частини трьох крилатих ракет Х-101.

У Київській області сапери знищили тандемні бойові частини трьох крилатих ракет. Про це з посиланням на ДСНС пише УНН.

Деталі

"Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС провели роботи на трьох локаціях у Київській області. Фахівці вилучили та ліквідували тандемні бойові частини трьох крилатих ракет Х-101.Вибухонебезпечні предмети транспортовані на спеціальний підривний майданчик, де їх було знищено", - ідеться в повідомленні ДСНС.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному коментарі УНН розповів про те, що рф під час ранкового удару 26 серпня використала модернізовані ракети Х-101.

"Встановлено використання росіянами модернізованих ракет Х-101 із двома бойовими частинами – касетною та осколково-фугасною. Маркування на цих ракетах свідчить про їх виробництво у II-III кварталах 2024 року" - розповів Олександр Рувін.

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