На Київщині знищили залишки ворожих ракет Х-101
Київ • УНН
У Київській області сапери ДСНС знешкодили тандемні бойові частини трьох крилатих ракет Х-101.
У Київській області сапери знищили тандемні бойові частини трьох крилатих ракет. Про це з посиланням на ДСНС пише УНН.
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"Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС провели роботи на трьох локаціях у Київській області. Фахівці вилучили та ліквідували тандемні бойові частини трьох крилатих ракет Х-101.Вибухонебезпечні предмети транспортовані на спеціальний підривний майданчик, де їх було знищено", - ідеться в повідомленні ДСНС.
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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному коментарі УНН розповів про те, що рф під час ранкового удару 26 серпня використала модернізовані ракети Х-101.
"Встановлено використання росіянами модернізованих ракет Х-101 із двома бойовими частинами – касетною та осколково-фугасною. Маркування на цих ракетах свідчить про їх виробництво у II-III кварталах 2024 року" - розповів Олександр Рувін.