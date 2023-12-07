На Киевщине спасатели ликвидировали масштабный пожар в здании деревообрабатывающего цеха
Киев • УНН
Спасатели потушили крупный пожар в деревообрабатывающем цехе ООО "Меркс Интерио" в Киевской области; жертв и пострадавших нет, складские и офисные помещения спасены.
Специалисты ГСЧС ликвидировали пожар, возникший в деревообрабатывающем цехе ООО "Меркс Интерио" в Фастовском районе Киевской области. Спасены складское и административные здания, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт ГУ ГСЧС.
20:08 пгт Боровая Фастовского района, в двухэтажном здании деревообрабатывающего цеха ООО "Меркс Интерио" возник пожар. 06:50 6 декабря пожар ликвидирован на площади 2 тыс. 400 м кв. Пострадавших нет
Согласно официальной информации ГСЧС, спасены складское и 2 административные здания, расположенные рядом с местом происшествия. К спасательным работ привлекалось 57 человек и 14 ед. техники ГСЧС.
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На Киевщине спасатели ликвидировали масштабный пожар в здании деревообрабатывающего цеха
Спасатели потушили крупный пожар в деревообрабатывающем цехе ООО "Меркс Интерио" в Киевской области; жертв и пострадавших нет, складские и офисные помещения спасены.
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