На Киевщине спасатели ликвидировали масштабный пожар в здании деревообрабатывающего цеха

Специалисты ГСЧС ликвидировали пожар, возникший в деревообрабатывающем цехе ООО "Меркс Интерио" в Фастовском районе Киевской области. Спасены складское и административные здания, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт ГУ ГСЧС.

20:08 пгт Боровая Фастовского района, в двухэтажном здании деревообрабатывающего цеха ООО "Меркс Интерио" возник пожар. 06:50 6 декабря пожар ликвидирован на площади 2 тыс. 400 м кв. Пострадавших нет - говорится в сообщении.

Согласно официальной информации ГСЧС, спасены складское и 2 административные здания, расположенные рядом с местом происшествия. К спасательным работ привлекалось 57 человек и 14 ед. техники ГСЧС.

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