На Киевщине подросток взорвал гранату в подъезде жилого дома и сбежал

В Обуховском районе Киевской области 15-летний парень во время конфликта знакомых в подъезде жилого дома взорвал гранату и убежал, сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

29 декабря, около 23 часов, поступило сообщение о взрыве в одном из многоквартирных домов города Обухов.

Правоохранители установили, что 15-летний парень во время конфликта знакомых в подъезде жилого дома, достал взрывное устройство из кармана и бросил. После чего - убежал.

Правоохранители установили местонахождение юноши и задержали. Отмечается, что в результате взрыва подрывник и 16-летний участник конфликта получили телесные повреждения, подъезд дома получил повреждения.

По факту хулиганства, с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УКУ), следователи начали досудебное расследование.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения парню.

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