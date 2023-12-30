На Киевщине подросток взорвал гранату в подъезде жилого дома и сбежал
15-летний парень взорвал гранату во время конфликта в киевском многоквартирном доме, ранив себя и еще одного человека, после чего сбежал.
Враг ударил по прифронтовой ТЭС в Донецкой области: есть отключения электроснабжения
Вражеские обстрелы остановили работу ТЭС в Донецкой области, что привело к отключению электроэнергии. Пострадавших нет.
Зеленский провел итоговую Ставку: определили стратегию Сил обороны на 2024-год
Зеленский провел итоговую Ставку, на которой были подведены военные итоги 2023-го года и определена стратегия Сил обороны на следующий год.
Атака рф на Одессу 29 декабря: количество жертв увеличилось до пяти
Количество погибших в результате ракетного обстрела Одессы 29 декабря возросло до пяти человек, среди которых 77-летний мужчина.
Враг массированно обстрелял Семеновку на Черниговщине: есть погибший и разрушения
В результате российского обстрела Семеновки погиб один человек и повреждены более 30 домов.
Законопроект о мобилизации не будет проголосован в нынешнем виде - Подоляк
В украинский законопроект о мобилизации будут внесены поправки после обсуждения перед голосованием.
Одному из поставщиков Минобороны, которого задержали на взятке в полмиллиона долларов, избрали меру пресечения
Львовскому бизнесмену и поставщику Минобороны, задержанному на взятке в размере $500 тыс. должностному лицу ГБР, избрали меру пресечения.
Враг ночью атаковал больницу в Волчанске на Харьковщине
россияне обстреляли больницу в Волчанске, нанеся ущерб, но никто не пострадал.
В Одессе прогремел взрыв - СМИ
В Одессе произошел взрыв на фоне воздушной тревоги и предупреждений о ракетной угрозе.
Силы обороны ударили по военным объектам в белгороде, атаковали исключительно их - СМИ
Украинские войска нанесли удар по военным объектам в Белгороде; жертвы среди гражданского населения из-за ошибок российской противовоздушной обороны.