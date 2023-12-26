В Днепре мужчина угрожал взорвать гранату, его задержали в ходе полицейской спецоперации - полиция

В Днепре мужчина угрожал взорвать гранату, его задержали во время полицейской спецоперации с участием КОРД, сообщили во вторник в Национальной полиции, пишет УНН.

Детали

"В ходе полицейской спецоперации в Днепре задержан мужчина, который угрожал взорвать гранату. В доме находились маленькие дети подозреваемого двух и четырех лет. Через окно их передали сотрудникам полиции. Никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении Нацполиции в Telegram.

Сообщение о происшествии, как указано, поступило в полицию 25 декабря около 10 вечера. На место сразу выехали спецназовцы КОРД.

"В результате слаженных и профессиональных действий спецназовцев мужчину разоружили и задержали. Им оказался местный житель 27 лет. У него изъяли гранату Ф-1", - сообщили в Нацполиции.

Во время дальнейшего обыска в помещении, как сообщается, обнаружили еще четыре гранаты и дымовые шашки.

По данному факту в ЕРДР внесены сведения по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение оружия и боеприпасов). Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством).

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