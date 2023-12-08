На Киевщине каникулы у школьников продлятся от двух до трех недель
Киев • УНН
Зимние школьные каникулы в Киевской области будут разными: в 45 громадах они начнутся 25 декабря, а в других - 1 января и продлятся две-три недели, с учетом пропущенных осенних каникул.
В Киевской области зимние школьные каникулы начнутся в разное время и продлятся от двух до трех недель. Об этом во время брифинга заявила заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Жанна Осипенко, передает УНН.
Детали
Отмечается, что сроки каникул зависят от сложившейся структуры учебного года в каждом отдельном учебном заведении.
45 громад области начнут каникулы с 25 декабря, 24 громады будут учиться до 29 декабря, поэтому каникулы в их школах начнутся с 1 января 2024 года. В 341 школе каникулы продлятся 2 недели, 286 заведений будут отдыхать в течение 3 недель
Дополнение
Увеличенная продолжительность зимнего отдыха связана с тем, что часть общин не проводила осенние каникулы.
В то же время в ряде школ запланированы праздничные мероприятия, которые будут проводиться с четким соблюдением требований безопасности и рекомендаций оперативного штаба Совета обороны Киевской области.
Напомним
Учительский и родительский коллективы Балановской школы (Винницкая область) приняли участие в конкурсе социальных инициатив "Время действовать, Украина!" и выиграли грант для закупки и установки нового современного твердотопливного котла, который будет обогревать учебное заведение.
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На Киевщине каникулы у школьников продлятся от двух до трех недель
Зимние школьные каникулы в Киевской области будут разными: в 45 громадах они начнутся 25 декабря, а в других - 1 января и продлятся две-три недели, с учетом пропущенных осенних каникул.
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