В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области в результате возгорания генератора во дворе дома произошел масштабный пожар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

10 июля, около 19:00 поступило сообщение, что в одной из частных усадеб села Петропавловская Борщаговка продолжается масштабный пожар.

Как предварительно установили на месте правоохранители, во дворе дома произошло возгорание генератора. В результате пожара, полностью выгорел гараж и крыша дома.

Возгорание ликвидировали работники ГСЧС.

Правоохранители в очередной раз подчеркнули необходимость с осторожностью эксплуатировать бытовые приборы.

Дополнение

По состоянию на 8 июля в Украине было зафиксировано 211 пожаров, которые были вызваны использованием генераторов, аккумуляторов, зарядных станций, инверторов и газовых баллончиков. Из-за генераторов произошло 36 возгораний. В общем погибло три человека.