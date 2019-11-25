В Хмельницкой области столкнулись автобус и две легковушки, есть пострадавшие

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Хмельницкой области в результате столкновения двух легковых автомобилей и пассажирского автобуса травмированы два человека. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в восемь часов утра вблизи села Вербка Летичевского района.

По предварительным данным, на трассе произошло столкновение автомобиля Volkswagen Touareg с Mercedes-Benz и рейсовым автобусом, который двигался по маршруту "Познань - Скадовск".

В результате аварии травмы получил водитель автобуса и пассажирка Volkswagen Touareg. Им оказывается медицинская помощь.

В автобусе на момент столкновения находилось 50 пассажиров, все они граждане Украины. На данный момент никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, около Тульчина Винницкой области перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии телесные повреждения получили пять человек.

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