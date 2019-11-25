Рейсовий автобус через ожеледицю перекинувся на Вінниччині, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Поблизу Тульчина Вінницької області перекинувся рейсовий автобус. У результаті аварії тілесні ушкодження отримало п’ятеро людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Вінницької області.
"За попередньою інформацією, водій автобуса Isuzu сполученням Ольгопіль-Вінниця через ожеледицю не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. У результаті автопригоди водій та четверо пасажирів з травмами різного ступеню важкості госпіталізовані до районної лікарні", - йдеться в повідомленні.
Також, поліція з’ясовує причини та обставини аварії.
"За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 3 років обмеження волі", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, водій згорів разом з автомобілем у ДТП на Полтавщині.