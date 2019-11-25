Рейсовый автобус из-за гололеда перевернулся в Винницкой области, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Вблизи Тульчина Винницкой области перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии телесные повреждения получили пять человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.
"По предварительной информации, водитель автобуса Isuzu сообщением Ольгополь-Винница из-за гололеда не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров с травмами разной степени тяжести госпитализированы в районную больницу", - говорится в сообщении.
Также, полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.
"По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.
Напомним, водитель сгорел вместе с автомобилем в ДТП в Полтавской области.