Водій згорів разом з автомобілем у ДТП на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Полтавщині після зіткнення загорівся автомобіль, його водій загинув. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані патрульної поліції Кременчука.
"Жахлива ДТП сталася поблизу села Бутенко. Вчора, близько 20-ї години, водій автомобіля Toyota LiteAce не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем Skoda Octavia, який рухався у зустрічному напрямку. У результаті дорожньо-транспортної пригоди сталось загорання автомобіля Toyota LiteAce. Водій загинув та згорів разом з автомобілем", - повідомили у патрульній поліції у Facebook.
Інші учасники ДТП, як зазначається, доставлені до лікарні.
Нагадаємо, у Києві Porsche вилетів на тротуар, перекинувся і загорівся.