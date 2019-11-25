Водитель сгорел вместе с автомобилем в ДТП в Полтавской области

"Ужасное ДТП произошло вблизи села Бутенко. Вчера, около 20 часов, водитель автомобиля Toyota LiteAce не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП произошло возгорание автомобиля Toyota LiteAce. Водитель погиб и сгорел вместе с автомобилем", - сообщили в патрульной полиции в Facebook.

Другие участники ДТП, как отмечается, доставлены в больницу.

Напомним, в Киеве Porsche вылетел на тротуар, перевернулся и загорелся.