На Хмельниччині зіткнулись автобус та дві легковики, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Хмельницькій області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів та пасажирського автобуса травмувалися дві людини. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася о восьмій годині ранку поблизу села Вербка Летичівського району.
За попередніми даними, на трасі сталося зіткнення автомобіля Volkswagen Touareg з Mercedes-Benz та рейсовим автобусом, який рухався за маршрутом "Познань — Скадовськ".
В результаті аварії травми отримав водій автобуса та пасажирка Volkswagen Touareg. Їм надається медична допомога.
У автобусі на момент зіткнення перебувало 50 пасажирів, усі вони громадяни України. На даний момент ніхто з пасажирів за медичною допомогою не звертався.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, поблизу Тульчина Вінницької області перекинувся рейсовий автобус. У результаті аварії тілесні ушкодження отримало п’ятеро людей.