В Хмельницкой области после ночной атаки рф повреждений объектов инфраструктуры нет - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Хмельницкой области после ночной атаки российских войск на Украину повреждений объектов инфраструктуры нет, сообщили в понедельник в Хмельницкой ОВА, пишет УНН.
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"Еще раз спасибо силам ПВО за отличную работу. Пострадавших нет. Повреждений объектов инфраструктуры нет", - сказал первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин, которого цитируют в областной военной администрации в Телеграм.
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Силы обороны в ночь на 30 октября в небе над Украиной уничтожили 12 из 12 ударных дронов типа Shahed и две из двух ракет Х-59, запущенных российскими войсками.