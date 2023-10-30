На Хмельниччині після нічної атаки рф пошкоджень об'єктів інфраструктури немає - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Хмельницькій області після нічної атаки російських військ на Україну пошкоджень об'єктів інфраструктури немає, повідомили у понеділок у Хмельницькій ОВА, пише УНН.
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"Вкотре дякуємо силам ППО за відмінну роботу. Постраждалих немає. Пошкоджень обʼєктів інфраструктури немає", - сказав перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін, якого цитують в обласній військовій адміністрації у Телеграм.
Доповнення
Сили оборони у ніч на 30 жовтня у небі над Україною знищили 12 з 12 ударних дронів типу Shahed та дві з двох ракет Х-59, запущених російськими військами.