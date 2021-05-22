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В Хмельницкой лесополосу засыпали пластиковыми канистрами из-под химикатов: полиция открыла дело

Киев • УНН

 • 20735 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В Хмельницкой области лесополосу засыпали пластиковыми канистрами из-под химикатов. Как сообщили в полиции, несанкционированная стихийная свалка загрязнила земли отходами, вредными для здоровья людей, начато расследование, передает УНН.

В Хмельницкой лесополосу засыпали пластиковыми канистрами из-под химикатов: полиция открыла дело

Детали

Как сообщили в полиции, поступило сообщение о том, что близ села Держановка Каменец-Подольского района выявлен факт загрязнения земель использованной тарой из-под пестицидов и агрохимикатов.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, в ходе обследования земельного участка обнаружила в лесополосе несанкционированную стихийную свалку, повлекшую загрязнение земель отходами, вредными для здоровья людей.

Работники полиции изъяли образцы пластиковой упаковки с остатками химикатов и отобрали образцы почвы для проведения соответствующих экспертиз.

Добавим

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины "Загрязнение или порча земель". Согласно санкции статьи предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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