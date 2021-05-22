На Хмельниччині лісосмугу засипали пластиковими каністрами з-під хімікатів: поліція відкрила справу

Деталі

Як повідомили у поліції, надійшло повідомлення про те, що неподалік села Держанівка Кам’янець-Подільського району виявлено факт забруднення земель використаною тарою з-під пестицидів та агрохімікатів.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка в ході обстеження земельної ділянки виявила у лісосмузі несанкціоноване стихійне звалище, що спричинило забруднення земель відходами, шкідливими для здоров’я людей.

Працівники поліції вилучили зразки пластикового пакування із залишками хімікатів та відібрали зразки грунту для проведення відповідних експертиз.

Додамо

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 статті 239 Кримінального кодексу України “Забруднення або псування земель”. Відповідно до санкції статті передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.