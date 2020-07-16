У Маріуполі на вулиці витекла невідома речовина з покинутого заводу: розпочато розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У Маріуполі поліція відкрила кримінальне провадження через витікання на вулиці міста невідомої речовини з території покинутого лікеро-горілчаного заводу. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП Донецької області.
“Поліція Маріуполя відкрила кримінальне провадження за фактом витікання на вулиці міста невідомої речовини. Витікання рідини сталося на території покинутого заводу в Центральному районі міста. На місці події працювали поліцейські разом зі співробітниками ДСНС”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що наразі витікання локалізовано та наслідки оперативно усунуті. Загрози навколишньому середовищу та мешканцям немає.
“15 липня до поліції надійшло повідомлення, що на території покинутого лікеро-горілчаного заводу та прилеглій до нього території відбулося витікання невідомої рідини з кислотним запахом. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група... Наразі встановлено, що рідина розлилася внаслідок корозійного пошкодження резервуара, в якому вона містилася. Пробу речовини направлено на дослідження”, — повідомили у відділі комунікації.
Повідомляється, що за цим фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактом правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України (забруднення або псування земель). Наразі поліцейські встановлюють осіб, за чиєї вини сталася подія.
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