В Мариуполе на улицы вытекло неизвестное вещество из заброшенного завода: начато расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Мариуполе полиция открыла уголовное производство из-за утечки на улицы города неизвестного вещества с территории заброшенного ликеро-водочного завода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП Донецкой области.
"Полиция Мариуполя открыла уголовное производство по факту утечки на улицы города неизвестного вещества. Утечка жидкости произошла на территории заброшенного завода в Центральном районе города. На месте происшествия работали полицейские вместе с сотрудниками ГСЧС ", - говорится в сообщении.
Указано, что пока утечку локализовано и последствия оперативно устранены. Угрозы окружающей среде и жителям нет.
"15 июля к полиции поступило сообщение, что на территории заброшенного ликеро-водочного завода и прилегающей к нему территории произошла утечка неизвестной жидкости с кислотным запахом. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа ... Установлено, что жидкость разлилась в результате коррозионного повреждения резервуара, в котором она находилась. Пробы вещества направлены на исследование", - сообщили в отделе коммуникации.
Сообщается, что по данному факту начато досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по факту правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель). Сейчас полицейские устанавливают лиц, по чьей вине произошло событие.
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