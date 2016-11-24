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В Хмельницкой области 27-летний мужчина забил пенсионера до смерти

Киев • УНН

 • 8142 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Хмельницкой области 27-летний мужчина убил пенсионера а тело спрятал в кустах. Об этом сообщают в СК ГУНПУ в Хмельницкой области, передает УНН.

В Хмельницкой области 27-летний мужчина забил пенсионера до смерти

Убийство произошло в эти выходные в селе Клопотовцы Деражнянского района.

61-летний потерпевший, житель села Овсянки Деражнянского района, был в гостях у 27-летнего подозреваемого. Мужчины вместе распивали спиртное и в ходе застолья между ними возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина ударил пенсионера головой о кирпичную стенку печи, после чего пострадавший потерял сознание и упал на пол.

Подозреваемый положил свою жертву на кровать, надеясь, что тот придет в себя. А на следующий день, увидев, что гость скончался, выволок тело в кусты неподалеку хозяйства, где и оставил.

Во вторник, 22 ноября, случайный прохожий обнаружил тело и позвонил в полицию. Труп был направлен на судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что причиной смерти является черепно-мозговая травма.

В тот же день правоохранители установили подозреваемого. Сейчас мужчина задержан, ему уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Следственные действия в настоящее время продолжаются.

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