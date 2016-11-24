На Хмельниччині 27-річний чоловік забив пенсіонера до смерті

Подія сталася цими вихідними в селі Клопотівці Деражнянського району.

61-річний потерпілий, житель села Вівсяники Деражнянського району, був у гостях в 27-річного підозрюваного. Чоловіки разом розпивали спиртне і в ході застілля між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Молодик вдарив пенсіонера головою об цегляну стінку печі, після чого постраждалий втратив свідомість та впав на підлогу.

Підозрюваний поклав свою жертву на ліжко, сподіваючись, що той прийде до тями. А наступного дня, побачивши, що гість помер, виволік тіло в кущі неподалік господарства, де і залишив.

У вівторок, 22 листопада, випадковий перехожий натрапив на тіло і зателефонував до поліції. Труп було направлено на судово-медичну експертизу, яка показала, що причиною смерті є черепно-мозкова травма.

Того ж дня правоохоронці встановили підозрюваного. Зараз чоловік затриманий, йому вже оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 “Умисне тяжке тілесне ушкодження” Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Слідчі дії наразі тривають.