В Хмельницкой области 15-летний парень забил старушку

“Тело 61-летней жительницы одного из сел Дунаевецкого района с признаками насильственной смерти в ее доме нашла сестра, которая жила неподалеку. Подозрение правоохранителей пало на 15-летнего двоюродного внука убитой, который во время общения с полицейскими заметно нервничал. С первых же слов, запутавшись в своей версии трагедии, несовершеннолетний признался, что гибель родной сестры его бабушки — дело его рук. Юноша — круглый сирота и находился под опекой бабушки. В вечер трагедии он возвращался из сельской кафе после просмотра футбольного матча. По дороге домой зашел к одинокой родственнице, с которой у него возникла ссора на бытовой почве. Разозлившись, парень набросился на женщину с кулаками и избил ее так, что медики констатировали открытую черепно-мозговую травму и многочисленные переломы черепа. Оставив пенсионерку, он бежал домой, но после обеда на следующий день в его доме уже пришли работники полиции”, — говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. Сейчас парень задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи намерены сегодня объявить ему о подозрении.

Напомним, столичные правоохранители раскрыли убийство мужчины на Оболони.

В конце января в полицию поступило сообщение о том, что в разрушенном здании на улице Озерной лежит мертвый мужчина.

На месте происшествия под мешками строительного мусора правоохранители обнаружили тело мужчины с рублеными ранами головы. Для окончательного выяснения причины смерти тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В полиции установили личность погибшего. Им оказался местный житель, 1955 года рождения, который с 28 декабря 2016 считался пропавшим без вести и разыскивался правоохранителями.

По результатам судебно-медицинской экспертизы стало известно, что мужчина умер от механической асфиксии. То есть, подтвердился факт насильственной смерти.

Правоохранители установили и задержали человека, совершившего тяжкое преступление.

60-летний мужчина признался в содеянном и рассказал, что убил своего знакомого, чтобы не возвращать долги.