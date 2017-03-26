В Хмельницкой области 15-летний парень забил старушку

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 125170 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 184424 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134286 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127212 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119126 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106639 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107654 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103952 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Хмельницкой области 15-летний парень забил старушку

В Хмельницкой области 15-летний парень забил старушку

Киев  •  УНН

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ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 марта. УНН. Пятнадцатилетний парень забил двоюродную бабушку. Об этом сообщили УНН в СК ГУНПУ области.

“Тело 61-летней жительницы одного из сел Дунаевецкого района с признаками насильственной смерти в ее доме нашла сестра, которая жила неподалеку. Подозрение правоохранителей пало на 15-летнего двоюродного внука убитой, который во время общения с полицейскими заметно нервничал. С первых же слов, запутавшись в своей версии трагедии, несовершеннолетний признался, что гибель родной сестры его бабушки — дело его рук. Юноша — круглый сирота и находился под опекой бабушки. В вечер трагедии он возвращался из сельской кафе после просмотра футбольного матча. По дороге домой зашел к одинокой родственнице, с которой у него возникла ссора на бытовой почве. Разозлившись, парень набросился на женщину с кулаками и избил ее так, что медики констатировали открытую черепно-мозговую травму и многочисленные переломы черепа. Оставив пенсионерку, он бежал домой, но после обеда на следующий день в его доме уже пришли работники полиции”, — говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. Сейчас парень задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи намерены сегодня объявить ему о подозрении.

Напомним, столичные правоохранители раскрыли убийство мужчины на Оболони.

В конце января в полицию поступило сообщение о том, что в разрушенном здании на улице Озерной лежит мертвый мужчина.

На месте происшествия под мешками строительного мусора правоохранители обнаружили тело мужчины с рублеными ранами головы. Для окончательного выяснения причины смерти тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В полиции установили личность погибшего. Им оказался местный житель, 1955 года рождения, который с 28 декабря 2016 считался пропавшим без вести и разыскивался правоохранителями.

По результатам судебно-медицинской экспертизы стало известно, что мужчина умер от механической асфиксии. То есть, подтвердился факт насильственной смерти.

Правоохранители установили и задержали человека, совершившего тяжкое преступление.

60-летний мужчина признался в содеянном и рассказал, что убил своего знакомого, чтобы не возвращать долги.

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