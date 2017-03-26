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На Хмельниччині 15-річний парубок забив бабусю

На Хмельниччині 15-річний парубок забив бабусю

Київ • УНН

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 березня. УНН. П’ятнадцятирічний хлопець забив двоюрыдну бабусю. Про це УНН повідомили у СК ГУНПУ області.

“Тіло 61-річної мешканки одного з сіл Дунаєвецького району з ознаками насильницької смерті в її будинку знайшла сестра, яка мешкала неподалік. Підозра правоохоронців впала на 15-річного двоюрідного онука вбитої, який під час спілкування з поліцейськими помітно нервував. З перших же слів, заплутавшись у своїй версії трагедії, неповнолітній зізнався, що загибель рідної сестри його бабусі — справа його рук. Хлопчина — круглий сирота і перебував під опікою бабці. У вечір трагедії він повертався з сільської кав’ярні після перегляду футбольного матчу. По дорозі додому зайшов до самотньої родички, з якою у нього виникла сварка на побутовому ґрунті. Розлютившись, хлопець накинувся на жінку з кулаками та побив її так, що медики констатували відкриту черепно-мозкову травму та численні переломи черепа. Залишивши пенсіонерку, він втік додому, але по обіді наступного дня до його оселі вже прийшли працівники поліції”, — йдеться у повідомленні.

Наразі за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Наразі хлопець затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі мають намір сьогодні оголосити йому про підозру.

Нагадаємо, столичні правоохоронці розкрили вбивство чоловіка на Оболоні.

У кінці січня до поліції надійшло повідомлення про те, що у зруйнованому приміщенні на вулиці Озерній лежить мертвий чоловік.

На місці події під мішками будівельного сміття правоохоронці виявили тіло чоловіка із рубаними ранами голови. Для остаточного з’ясування причини смерті тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

У поліції встановили особу померлого. Ним виявився місцевий мешканець, 1955 року народження, який від 28 грудня 2016 року вважався зниклим безвісти та розшукувався правоохоронцями.

За результатами судово-медичної експертизи стало відомо, що чоловік помер від механічної асфіксії. Тобто підтвердився факт насильницької смерті.

Правоохоронці встановили та затримали особу, яка скоїла тяжкий злочин.

60-річний чоловік зізнався у скоєному та розповів, що вбив свого знайомого, аби не повертати борги.

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