На Херсонщине под российский удар попала семья: ранены три человека, среди них ребенок

Войска рф атаковали с беспилотника Херсонскую область. В результате удара ранены три человека, среди них подросток. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

Отмечается, что около пяти часов вечера оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, в котором находились три человека.

Под удар российского беспилотника в Киндейке попала семья. 41-летний мужчина, 40-летняя женщина и их 15-летний сын получили взрывные и черепно-мозговые травмы - рассказали в ОВА.

Всех пострадавших бригада "скорой" доставила в больницу. Сейчас они под наблюдением медиков.

Напомним

Из-за пожара, вызванного российским обстрелом, в Херсоне повысился уровень загрязненности воздуха. В двух районах города зафиксировано превышение допустимых норм концентрации оксида углерода.