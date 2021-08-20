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Актуальное
На Херсонщине зафиксировали 75 новых случаев коронавируса за сутки

На Херсонщине зафиксировали 75 новых случаев коронавируса за сутки

Киев  •  УНН

 • 10389 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 75 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерли 1224 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 716 ПЦР-исследований, 300 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 929 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 75 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 45 женщин и 30 мужчин. Из них 11 детей и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что состояние больных удовлетворительное: “57 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 18 человек”.

За сутки умерла женщина, 81 год, жительница г. Новая Каховка. Малая пневмонию и Covid-19.

Также в области 16 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 37 323 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:
— 35 099 человек победили недуг;
— 1000 человек инфицированы COVID-19;
— 1224 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 270 226 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 368 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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