На Херсонщине зафиксировали 75 новых случаев коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 75 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерли 1224 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 716 ПЦР-исследований, 300 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 929 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 75 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 45 женщин и 30 мужчин. Из них 11 детей и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что состояние больных удовлетворительное: “57 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 18 человек”.
За сутки умерла женщина, 81 год, жительница г. Новая Каховка. Малая пневмонию и Covid-19.
Также в области 16 выздоровлений.
“Поэтому сейчас в области 37 323 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:
— 35 099 человек победили недуг;
— 1000 человек инфицированы COVID-19;
— 1224 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 270 226 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 368 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.