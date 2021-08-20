На Херсонщині зафіксували 75 нових випадків коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 75 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померли 1 224 людини. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 716 ПЛР-досліджень, 300 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 929 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 75 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 45 жінок та 30 чоловіків. З них 11 дітей та 1 медичний працівник”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що стан хворих задовільний: “57 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 18 осіб”.
За добу померла жінка, 81 рік, жителька м. Нова Каховка. Мала пневмонію та Covid-19.
Також в області 16 одужань.
“Тож наразі в області 37 323 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:
— 35 099 людей побороли недуг;
— 1000 людей інфіковані COVID-19;
— 1 224 людини померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 270 226 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 368 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.