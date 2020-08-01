В Херсонской области за сутки обнаружили только один случай коронавирусной инфекции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 1,3 тыс. исследований на выявление коронавируса и был зафиксирован один подтвержденный случай заболевания COVID-19 в области. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
"За последние сутки проведено 265 ПЦР-исследований и 1090 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, зафиксирован 1 новый лабораторно подтвержденный случай на COVID-19", - говорится в сообщении.
Гусев рассказал, что инфицировалась женщина, 45 лет, жительница г.Ивано-Франковск. "Контактировала с ранее выявленным больным COVID-19. Обследована как больная пневмонией. Госпитализирована в областную инфекционную больницу, состояние тяжелое, получает кислород. В подключении к аппарату ИВЛ не нуждается", - написал глава ОГА.
Он сообщил, что в области есть три новых выздоровления: жительницы Херсон, женщины, 30 лет, 41 год и 42 года.
Поэтому сейчас в области 227 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:
- 205 человек победили недуг;
- 19-инфицированы COVID-19;
- 3 - умерли.
"Для проведения первого и второго этапов ПЦР в области имеются 11 808 тест-систем", - сообщил Гусев.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 69884 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1693 - летальные. Кабмин Украины продлил до 31 августа адаптивный карантин с изменениями: теперь регионы будут делить на "зоны" в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.