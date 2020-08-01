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На Херсонщині за добу виявили лише один випадок коронавірусної інфекції

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено понад 1,3 тис. досліджень на виявлення коронавірусу і був зафіксований один підтверджений випадок захворювання на COVID-19 в області. Про це у Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.

"За останню добу проведено 265 ПЛР-досліджень та 1090 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, зафіксовано 1 новий лабораторно підтверджений випадок на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Гусєв розповів, що інфікувалась жінка, 45 років, жителька м.Івано- Франківськ. "Контактувала з раніше виявленим хворим на COVID-19. Обстежена як хвора на пневмонію. Госпіталізована до обласної інфекційної лікарні, стан важкий, отримує кисень. Підключення до апарату ШВЛ не потребує", - написав очільник ОДА.

Він повідомив, що в області є три нових одужання: жительки м.Херсон, жінки, 30 років, 41 рік та 42 роки.

Тож наразі в області 227 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:
- 205 людей побороли недуг;
- 19- інфіковано на COVID-19;
- 3 - померли.

"Для проведення першого та другого етапів ПЛР в області наявні 11 808 тест-систем", - повідомив Гусєв.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 69 884 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1693 — летальні. Кабмін України продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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