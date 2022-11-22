В Херсонской области восстановили мост через реку Ингулец

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"В селе Заградовка Херсонской области починили мост через реку Ингулец", – написал Янушевич.

Детали

Мост объединяет Кочубеевскую территориальную громаду с Днепропетровской областью. По этому пути можно быстро добраться до Кривого Рога, отметил глава ОВА.

Напомним

Как сообщило Министерство обороны Украины, убегая с правого берега Херсонской области, российские оккупанты минировали дома, объекты домашнего хозяйства и даже тела погибших. Чаще оставляли противотанковые мины, "лепестки" и гранатные растяжки.