В Херсонской области восстановили мост через реку Ингулец
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В селе Заградовка Херсонской области восстановили мост через реку Ингулец. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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"В селе Заградовка Херсонской области починили мост через реку Ингулец", – написал Янушевич.
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Мост объединяет Кочубеевскую территориальную громаду с Днепропетровской областью. По этому пути можно быстро добраться до Кривого Рога, отметил глава ОВА.
Напомним
Как сообщило Министерство обороны Украины, убегая с правого берега Херсонской области, российские оккупанты минировали дома, объекты домашнего хозяйства и даже тела погибших. Чаще оставляли противотанковые мины, "лепестки" и гранатные растяжки.