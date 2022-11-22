На Херсонщині відновили міст через річку Інгулець

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"У селі Заградівка на Херсонщині полагодили міст через річку Інгулець", – написав Янушевич.

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Міст об’єднує Кочубеївську територіальну громаду з Дніпропетровщиною. Цим шляхом можна швидко дістатися Кривого Рогу, зазначив голова ОВА.

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