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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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На Херсонщині відновили міст через річку Інгулець

На Херсонщині відновили міст через річку Інгулець

Київ • УНН

 • 388067 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У селі Заградівка на Херсонщині відновили міст через річку Інгулець. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.

Цитата

"У селі Заградівка на Херсонщині полагодили міст через річку Інгулець", – написав Янушевич.

Деталі

Міст об’єднує Кочубеївську територіальну громаду з Дніпропетровщиною. Цим шляхом можна швидко дістатися Кривого Рогу, зазначив голова ОВА.

Нагадаємо

Як повідомило Міністерство оборони України, тікаючи з правого берега Херсонщини, російські окупанти мінували будинки, об’єкти домашнього господарства й навіть тіла загиблих. Найчастіше залишали протитанкові міни, "пелюстки" та гранатні розтяжки.

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