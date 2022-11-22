Як повідомило Міністерство оборони України, тікаючи з правого берега Херсонщини, російські окупанти мінували будинки, об’єкти домашнього господарства й навіть тіла загиблих. Найчастіше залишали протитанкові міни, "пелюстки" та гранатні розтяжки.
На Херсонщині відновили міст через річку Інгулець
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У селі Заградівка на Херсонщині відновили міст через річку Інгулець. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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"У селі Заградівка на Херсонщині полагодили міст через річку Інгулець", – написав Янушевич.
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Міст об’єднує Кочубеївську територіальну громаду з Дніпропетровщиною. Цим шляхом можна швидко дістатися Кривого Рогу, зазначив голова ОВА.
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