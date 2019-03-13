В Херсонской области у хозяина конфискуют собаку за нарушение правил выгула
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Собаку, которая дважды напала на людей в Новой Каховке во время того, как хозяин выгуливал ее без намордника, конфискуют у владельца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Новокаховского городского суда Херсонской области.
Если выгул собаки без намордника повлек вред здоровью человека, хозяину предусмотрена ответственность по статье о нарушении правил содержания собак и котов (ст.154 КУ). Судьи приняли два постановления о привлечении к ответственности владельца собаки-нарушителя. По каждой из постановлений человек должен уплатить штраф в размере 51 грн и судебный сбор в сумме 384,20 грн.
Собаку по решению суда у хозяина конфисковано.
Как ранее сообщал УНН, с приходом тепла в Украине возросла опасность со стороны клещей для домашних любимцев.