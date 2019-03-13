На Херсонщині у господаря конфіскують собаку за порушення правил вигулу

КИЇВ. 14 березня. УНН. Собаку, який двічі напав на людей у Новій Каховці під час того, як господар вигулював його без намордника, конфіскують у власника. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Новокаховського міського суду Херсонської області.