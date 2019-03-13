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На Херсонщині у господаря конфіскують собаку за порушення правил вигулу

Київ • УНН

 • 8842 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Собаку, який двічі напав на людей у Новій Каховці під час того, як господар вигулював його без намордника, конфіскують у власника. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Новокаховського міського суду Херсонської області.

На Херсонщині у господаря конфіскують собаку за порушення правил вигулу

Якщо вигулювання собаки без намордника спричинило шкоду здоров’ю людини, господарю передбачено відповідальність за статтею про порушення правил тримання собак і котів (ст.154 КУ).

Судді ухвалили дві постанови про притягнення до відповідальності власника собаки-порушника. За кожною з постанов чоловік повинен сплатити штраф у розмірі 51 грн та судовий збір у сумі 384,20 грн.

Собаку за рішенням суду у господаря конфісковано.

Раніше УНН повідомляв, з приходом тепла в Україні зросла небезпека з боку кліщів для домашніх улюбленців.

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