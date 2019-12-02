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В Херсонской области будут судить почетного прокурора за взятку в шесть тысяч гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Херсонской области почетного сотрудника прокуратуры будут судить за вымогательство и получение неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении прокурора Херсонской местной прокуратуры, подозреваемого в получении 6000 гривен неправомерной выгоды. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что за неправомерную выгоду в сумме 6 тыс. грн прокурор, представлявший государственное обвинение в суде, обещал способствовать быстрому рассмотрению дела и назначению малейшей меры наказания по делу за кражу бутылки алкогольного напитка.

Прокурор, задержанный за вымогательство неправомерной выгоды, работал в органах прокуратуры 38 лет и был награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры".

Подозреваемому инкриминируют принятие должностным лицом предложения неправомерной выгоды для себя за несовершение в интересах того, кто предлагает, обещает и дает, любого действия с использованием служебного положения, получение такой неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством такой неправомерной выгоды, совершенные повторно (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве задержали инспектора по охране окружающей среды на взятке 6 тыс. долларов

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