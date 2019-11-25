У Києві затримали інспектора з охорони навколишнього середовища на хабарі 6 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Державний інспектор з охорони навколишнього середовища відділу Управління державного екологічного нагляду (контролю) у Київській області вимагав та отримав у представника комерційного підприємства неправомірну вигоду у розмірі 6 тисяч доларів за отримання висновку екоаудитора, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби прокуратури Києва.
"За версією слідства, державний інспектор з охорони навколишнього середовища відділу Управління державного екологічного нагляду (контролю) у Київській області, вимагав та отримав у представника комерційного підприємства неправомірну вигоду у розмірі 6 тисяч доларів США за отримання висновку екоаудитора", - йдеться у повідомленні.
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У прокуратурі зазначили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії та вирішуються питання про повідомлення про підозру та обрання затриманому запобіжного заходу.
Нагадаємо, інспектора прикордонного контролю Сумщини судитимуть за отримання хабарів від іноземців.