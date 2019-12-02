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На Херсонщині судитимуть почесного прокурора за хабар у шість тисяч гривень

На Херсонщині судитимуть почесного прокурора за хабар у шість тисяч гривень

Київ • УНН

 • 12409 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Херсонській області почесного працівника прокуратури судитимуть за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"Скеровано до суду обвинувальний акт щодо прокурора Херсонської місцевої прокуратури, підозрюваного в одержанні 6000 гривень неправомірної вигоди. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за неправомірну вигоду у сумі 6 тис. грн прокурор, який представляв державне обвинувачення у суді, обіцяв сприяти швидкому розгляду справи та призначенню найменшої міри покарання у справі за крадіжку пляшки алкогольного напою.

Прокурор, затриманий за вимагання неправомірної вигоди, працював у органах прокуратури 38 років та був нагороджений нагрудним знаком "Почесний працівник прокуратури".

Підозрюваному інкримінують прийняття службовою особою пропозиції неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах того, хто пропонує, обіцяє та надає, будь-якої дії з використанням службового становища, одержання такої неправомірної вигоди, що поєднане з вимаганням такої неправомірної вигоди, вчинені повторно (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, прокурору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві затримали інспектора з охорони навколишнього середовища на хабарі 6 тис. доларів

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