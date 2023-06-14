На Херсонщине работают 33 группы взрывотехников, из подвалов домов выкачивается вода - глава МВД

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"Уже с сегодняшнего дня спланирована работа взрывотехников. На землях микрорайона Остров 33 группы работают по улицам. Это и Корабельный район. Три улицы отработаны взрывотехниками. И в Суворовском районе три улицы. Отработали населенные пункты Бериславского района, Чернобаевку, Белозерку и эта работа продолжается", - заявил Игорь Клименко.

Детали

По его словам, более 3000 человек обратились в милицию с заявлениями о подтопленных домах.

Следователи уже провели более 120 осмотров мест затоплений в рамках уголовных производств для того, чтобы пострадавшие в будущем получили компенсацию за разрушенное жилье.

Как сообщил Клименко, 66 мотопомп выкачивают воду из подвалов домов и с улиц населенных пунктов.

Также специалисты исследуют трансформаторные подстанции, которые были затоплены. Энергетики уже заказывают оборудование, чтобы как только сойдет вода, подвести для людей электроснабжение и газ, отметил глава МВД.

И сообщил, что из затопленных территорий Херсонщины и Николаевщины эвакуирован 3761 человек. Психологическую помощь от специалистов ГСЧС получили 393 человека.

Дополнение

Уровень подтопления в Херсонской области после подрыва дамбы Каховской ГЭС снизился еще на 32 сантиметра - до 2,13 м, сообщили в ОГА. Всего под водой остаются 3103 жилых дома.