На Херсонщине работают 33 группы взрывотехников, из подвалов домов выкачивается вода - глава МВД

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 660 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 42736 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 97019 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 97357 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 234018 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 124580 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 115616 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 348702 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82560 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 134818 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 274269 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 153390 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 109317 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 89904 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 55015 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 233949 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 274435 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 348654 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 333058 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 381629 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 55124 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 90011 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 109429 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 153497 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 75344 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

На Херсонщине работают 33 группы взрывотехников, из подвалов домов выкачивается вода - глава МВД

Киев • УНН

 • 761842 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Херсонской области для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС с сегодняшнего дня работают 33 группы саперов, а из подвалов домов мотопомпы откачивают воду. Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

На Херсонщине работают 33 группы взрывотехников, из подвалов домов выкачивается вода - глава МВД

Цитата

"Уже с сегодняшнего дня спланирована работа взрывотехников. На землях микрорайона Остров 33 группы работают по улицам. Это и Корабельный район. Три улицы отработаны взрывотехниками. И в Суворовском районе три улицы. Отработали населенные пункты Бериславского района, Чернобаевку, Белозерку и эта работа продолжается", - заявил Игорь Клименко.

Детали

По его словам, более 3000 человек обратились в милицию с заявлениями о подтопленных домах.

Следователи уже провели более 120 осмотров мест затоплений в рамках уголовных производств для того, чтобы пострадавшие в будущем получили компенсацию за разрушенное жилье.

Как сообщил Клименко, 66 мотопомп выкачивают воду из подвалов домов и с улиц населенных пунктов.

Также специалисты исследуют трансформаторные подстанции, которые были затоплены. Энергетики уже заказывают оборудование, чтобы как только сойдет вода, подвести для людей электроснабжение и газ, отметил глава МВД.

И сообщил, что из затопленных территорий Херсонщины и Николаевщины эвакуирован 3761 человек. Психологическую помощь от специалистов ГСЧС получили 393 человека.

Дополнение

Уровень подтопления в Херсонской области после подрыва дамбы Каховской ГЭС снизился еще на 32 сантиметра - до 2,13 м, сообщили в ОГА. Всего под водой остаются 3103 жилых дома.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,999.61
Ethereum
$1,481.66