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На Херсонщині працюють 33 групи вибухотехніків, з підвалів будинків викачується вода - голова МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. В Херсонській області для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС з сьогоднішнього дня працюють 33 групи саперів, а з підвалів будинків мотопомпи відкачують воду. Про це заявив голова МВС Ігор Клименко, пише УНН.

На Херсонщині працюють 33 групи вибухотехніків, з підвалів будинків викачується вода - голова МВС

Цитата

"Вже відсьогодні спланована робота вибухотехніків. На землях мікрорайону Острів 33 групи працюють по вулицях. Це і Корабельний район. Три вулиці відпрацьовані вибухотехніками. І в Суворовському районі три вулиці. Відпрацювали населені пункти Бериславського району, Чорнобаївку, Білозерку і ця робота продовжується", - заявив Ігор Клименко.

Деталі

За його словами, понад 3000 осіб звернулись до правоохоронців із заявами про підтоплені будинки.

Слідчі уже провели понад 120 оглядів місць затоплень в межах кримінальних проваджень для того, щоб постраждалі в майбутньому отримали компенсацію за зруйноване житло.

Як повідомив Клименко, 66 мотопомп викачують воду з підвалів будинків та з вулиць населених пунктів.

Також фахівці досліджують трансформаторні підстанції, які були затоплені. Енергетики уже замовляють обладнання, щоб як тільки зійде вода, підвести для людей електропостачання і газ, зазначив голова МВС.

Та повідомив, що із затоплених територій Херсонщини та Миколаївщини евакуйовано 3761 людину. Психологічну допомогу від фахівців ДСНС отримали 393 людини.

Доповнення

Рівень підтоплення у Херсонській області після підриву дамби Каховської ГЕС знизився ще на 32 сантиметри - до 2,13 м, повідомили в ОВА. Загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки.

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