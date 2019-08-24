В Херсонской области полиция спасла супругов гребцов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Происшествие произошло вчера вечером в Скадовском районе на острове Джарылгач. К полицейским на воде обратился мужчина. Он рассказал, что уже больше часа отсутствуют его знакомые, которые на лодке поплыли в море. Поисковые мероприятия продолжались около часа и закончились успешно. Гребцы невредимыми были доставлены на берег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Херсонской области.
Как рассказал начальник отделения полиции в порту "Херсон" Максим Жарков, его подчиненные наблюдали за правопорядком на воде. Когда служебный катер подошел к Джарылгачу, к полицейским подбежал человек.
Он рассказал, что около часа назад его знакомые муж с женой поплыли на лодке типа "Каяк" в море и до сих пор не вернулись. Водные полицейские срочно отправились в направлении, куда поплыли супруги.
Поисковые мероприятия продолжались почти час. Работники полиции нашли разыскиваемых на расстоянии около 4 км от острова уже в открытом море, куда их унесло течением. Полицейские напоили мужчину с женщиной прохладной водой и доставили на берег.
Напомним, в Николаеве спасли девочку, застрявшую головой в металлическом заборе.