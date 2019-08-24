В Херсонской области полиция спасла супругов гребцов

Как рассказал начальник отделения полиции в порту "Херсон" Максим Жарков, его подчиненные наблюдали за правопорядком на воде. Когда служебный катер подошел к Джарылгачу, к полицейским подбежал человек.

Он рассказал, что около часа назад его знакомые муж с женой поплыли на лодке типа "Каяк" в море и до сих пор не вернулись. Водные полицейские срочно отправились в направлении, куда поплыли супруги.

Поисковые мероприятия продолжались почти час. Работники полиции нашли разыскиваемых на расстоянии около 4 км от острова уже в открытом море, куда их унесло течением. Полицейские напоили мужчину с женщиной прохладной водой и доставили на берег.

Напомним, в Николаеве спасли девочку, застрявшую головой в металлическом заборе.