На Херсонщині поліція врятувала подружжя веслувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Подія сталася вчора надвечір у Скадовському районі на острові Джарилгач. До працівників поліції на воді звернувся чоловік. Він розповів, що вже більше години відсутні його знайомі, які на човні попливли у море. Пошукові заходи тривали близько години та закінчилися успішно. Веслувальники неушкодженими були доставлені на берег. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Херсонській області.
Як розповів начальник відділення поліції в порту "Херсон" Максим Жарков, його підлеглі спостерігали за правопорядком на воді. Коли службовий катер підійшов до Джарилгача, до поліцейських підбіг чоловік.
Він розповів, що близько години тому його знайомі чоловік із дружиною попливли на човні типу "Каяк" у море та досі не повернулися. Водні поліцейські терміново вирушили у напрямку, куди попливли подружжя.
Пошукові заходи тривали майже годину. Працівники поліції знайшли розшукуваних на відстані близько 4 кілометрів від острову вже у відкритому морі, куди їх віднесло течією. Поліцейські напоїли чоловіка з жінкою прохолодною водою та доставили на берег.
Нагадаємо, у Миколаєві врятували дівчинку, яка застрягла головою в металевому паркані.