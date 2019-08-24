На Херсонщині поліція врятувала подружжя веслувальників

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Подія сталася вчора надвечір у Скадовському районі на острові Джарилгач. До працівників поліції на воді звернувся чоловік. Він розповів, що вже більше години відсутні його знайомі, які на човні попливли у море. Пошукові заходи тривали близько години та закінчилися успішно. Веслувальники неушкодженими були доставлені на берег. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Херсонській області.