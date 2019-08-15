В Херсонской области 12-летнюю девочку укусила гадюка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Сегодня утром на острове Джарылгач в Херсонской области 12-летнюю девочку за ногу укусила гадюка. Об этом журналисту УНН сообщил главный врач КУ “Областной территориальный центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф” Херсонского областного совета Юрий Бовкун.
Бовкун рассказал, что сообщение о том, что 12-летнюю девочку на острове Джарылгач за ногу укусила гадюка, поступило в 9:58.
Также он рассказал, что девочку госпитализировали в Скадовскую центральную районную больницу, в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, за минувшие сутки через укусы змей в больнице оказались четыре человека из одного и того же района Львовской области.